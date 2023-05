F1, Gran Premio dell’Emilia Romagna arriva la decisione? Tifosi completamente spiazzati

La tappa in Emilia Romagna, a causa delle alluvioni, potrebbe saltare ed essere spostata al 2026, dopo la proroga del contratto.

I tifosi italiani erano in attesa di assistere alla tappa italiana di Imola, ma il mal tempo ha messo sotto sopra l’Emilia Romagna. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma l’annullamento sembra ormai cosa fatta. Al 99% la sfida si recupererà nel 2026.

Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani dovrebbe comunicare la scelta nelle prossime ore, ma di sicuro tutti verranno rimborsati. In casi di forza maggiore del genere coloro che hanno acquistato il biglietto e non possono prendere parte all’evento dovranno ricevere indietro l’intera cifra.

Per gli organizzatori rappresenta un duro colpo. Eventi del genere fanno muovere l’economia con un sold out anche delle strutture alberghiere. Vi sarà una cancellazione di massa. Sulle tribune, invece, non si era registrato il tutto esaurito ma la domenica sarebbero arrivati migliaia di tifosi, anche dall’estero.

In mattinata, lo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva chiesto il rinvio della gara di Formula 1 in programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal maltempo.