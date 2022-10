Chi è questo bambino felice? Per molti oggi è un idolo della F1

Molti piloti di F1 stanno riproponendo loro vecchie foto di quando erano piccoli e anche chi non è di certo un veterano fa ancora emozionare.

Lottare per i propri sogni è sempre un qualcosa di meraviglioso, con la possibilità di diventare un pilota di Formula 1 che sicuramente è sempre stato molto complicato per tutti quanti, ma indubbiamente c’è chi è stato tenace e caparbio nel saper superare ogni ostacolo.

Non ci sono molti dubbi nel poter affermare che siamo di fronte una vera e propria generazione di fenomeni nel mondo della Formula 1, con questa nuova infarinata di piloti è davvero di primissimo livello.

Molti di essi sono ancora molto giovani e dunque hanno tempo e modo di potersi migliorare, basti pensare che il due volte campione del mondo Max Verstappen ha solamente 25 anni e dunque la sua carriera è davvero ben lontana dal terminare

Queste grandi novità sono stata una vera e propria boccata d’ossigeno per la Formula 1 considerando infatti come il più giovane vincitore di un Mondiale, ovviamente dopo Super Max, in questo momento è ancora Sebastian Vettel, essendo una classe 1987.

In ben 10 anni infatti non c’è nato nessun pilota in grado di poter vincere il Mondiale e vedendo la grande generazione che sta nascendo diventa molto improbabile che qualcuno nato tra il 1988 e il 1996 riuscirà mai a vincere un titolo iridato.

Uno di quelli che potrebbe indubbiamente essere tra i grandi protagonisti del futuro, ma lo è già ampiamente anche del presente, è il bambino molto simpatico e sorridente che vediamo nella foto di copertina.

Molto probabilmente lo avete già riconosciuto, anche perché non ci sono assolutamente dubbi che pur crescendo e chiaramente maturando sempre di più abbia comunque mantenuto la fisionomia di un tempo.

Sveliamo dunque subito l’arcano, infatti il bambino nella fotografia si tratta di George Russell l’attuale pilota della Mercedes che ha dimostrato ampiamente in questo 2022 di meritare una grande Scuderia.

Stiamo parlando di un ragazzo davvero molto giovane, essendo una classe 1998 che ha dimostrato ampiamente il suo talento anche in una scuderia minore come quella legata alla Williams.

Dunque ha deciso di poter omaggiare non soltanto i suoi duri sforzi che gli hanno permesso di poter arrivare in Formula 1, ma anche i suoi genitori che hanno sempre creduto in lui e che lo hanno sostenuto nel suo sogno.

È davvero molto bello infatti il post che ha dedicato alla sua famiglia, spiegando come non sia stato per nulla facile all’inizio, perché sappiamo benissimo come il mondo dell’automobilismo nei primi anni sia davvero un gioco a perdere.

I soldi da dover investire sono sempre tantissimi e i posti per poter entrare in Formula 1 diminuiscono anno dopo anno, infatti da diverso tempo siamo arrivati a quota 20, mai così pochi.

F1, Russell ringrazia la famiglia: il bambino è diventato grande

Non ci sono dubbi nel poter affermare però che gli sforzi economici di tempo della famiglia Russell si erano già stati ampiamente ripagati.

George può essere considerato senza alcun tipo di problemi come uno dei più grandi talenti non soltanto per il futuro dell’automobilismo, ma già per l’attuale presente.

Il suo talento infatti è assolutamente cristallino lo ha portato in brevissimo tempo a diventare uno dei punti di riferimento della Mercedes, non certo di una Scuderia qualunque.

Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che il suo compagno di squadra è un certo Lewis Hamilton, uno in grado di poter vincere la bellezza di 7 titoli mondiali, con il rendimento dell’ex Williams che gli è addirittura superiore.

Con tutta probabilità questo 2022 porterà Russell a concludere il Mondiale davanti in classifica rispetto al baronetto compagno di squadra, impresa che nella storia era successa solamente ad altri due prestigiosi colleghi di Scuderia di Hamilton.

Gli unici due infatti che sono stati in grado di migliorarsi con la stessa vettura rispetto a Lewis sono stati Jenson Button nel 2011 con la McLaren e Nico Rosberg in Mercedes nel 2016, due che sanno cosa vuol dire diventare campioni del mondo.

Dunque diciamo che riuscire a concludere un mondiale davanti a Lewis Hamilton è una cosa davvero molto rara e difficile, per questo motivo il fatto che George Russell con tutta probabilità riuscirà a realizzare questo straordinario traguardo lo porta già a essere un punto di riferimento della Formula 1 che verrà.

La speranza per Russell è quella che già dal prossimo Mondiale la Mercedes torni a essere quella straordinaria vettura che ha dominato in lungo in largo le precedenti stagioni, anche se non sarà semplice superare in questa circostanza la Red Bull e Ferrari.

George comunque è assolutamente all’altezza sia di Verstappen che di Leclerc, tre fenomeni nati a pochi mesi di distanza gli uni dagli altri, con la Formula 1 e tutti gli appassionati, che non possono far altro che ringraziare.