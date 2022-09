Bastianini, istante di grande paura per lui: ecco cosa è avvenuto

Enea Bastianini ha concluso al terzo posto le qualifiche di Misano, ma scatterà secondo con la penalità di Bagnaia. Ecco le sue parole.

Un’ottima qualifica quella che ha visto protagonista Enea Bastianini, che ha ottenuto il terzo tempo sul tracciato di Misano. Vista la penalizzazione inflitta a Pecco Bagnaia che ha siglato la seconda prestazione, ma che si ritroverà retrocesso sino al quinto posto. Davanti a tutti c’è Jack Miller, che in condizoni difficili si è ritrovato a volare come al solito, girando in 1’31”899.

Enea ha chiuso ad un solo decimo dall’australiano sulla sua Ducati del Gresini Racing, precedendo un grandissimo Marco Bezzecchi che si è esaltato in queste condizioni di grip precario. L’obiettivo di Bastianini non può differire più di tanto dalla vittoria, dal momento che per tutto il week-end ha dimostrato davvero di volare. Solitamente, il “Bestia” progredisce notevolmente nel corso del fine settimana, per cui è lecito attenderselo in gran forma in chiave gara.

C’è da dire che le previsioni meteo non prevedono nulla di buono, è atteso nuovamente qualche scroscio di pioggia che potrebbe davvero mischiare le carte in tavola in maniera pesante. Da questo punto di vista, le Ducati ne potrebbero giovare e non poco, con Fabio Quartararo che potrebbe patire molto il fatto di dover partire ottavo.

Bastianini, ecco il suo commento dopo le qualifiche

Enea Bastianini avrà una gran bella occasione nella giornata di domani, visto che avrà la possibilità di scattare al fianco di Jack Miller. Nel corso di questa stagione, il “Bestia” ci ha dimostrato tante volte di saper fare un netto step tra il sabato e la domenica, per cui c’è da aspettarsi che sarà molto competitivo, nella speranza che non venga nuovamente colpito dalla sfortuna.

In Austria infatti, il rider riminese aveva fatto segnare la sua prima pole position in carriera, prima di doversi ritirare dopo pochissimi giri a causa di un contatto troppo forte con il cordolo che gli ha rovinato un cerchione. A Misano potrebbero rivedersi le condizioni di oggi anche nel corso della gara di domani, e la cosa rischierebbe davvero di mandare tutto in tilt.

Al termine delle qualifiche, Bastianini ha concesso un’intervista a “SKY Sport MotoGP“, raccontando le proprie sensazioni: “Specialmente all’inizio è stata molto difficile, asfalto molto scuro e non si capiva se era asciutto ho bagnato. Ho preso un bel jolly all’ultima curva, mi sono detto di stare più calmo. Potevo fare qualcosina meglio, mi sono ritrovato Franco leggermente lento nella zona del curvone, ma viste le condizioni devo dire che mi ritengo molto soddisfatto“.

“Non era per niente facile oggi, le condizioni erano complicate e la prima fila per quanto mi riguarda va benissimo. Complimenti a Jack per la pole, non era affatto facile. Lui è stato molto forte. Per me è una bella gioia dopo un inizio che sembrava totalmente bagnato, invece, ho subito montato le slick e non è stato semplice per noi. All’ultimo giro ho dovuto leggermente mollare“.

Enea si è dimostrato molto soddisfatto, anche se si è dovuto prendere dei grandi rischi com quando ha trovato sulla sua strada la Yamaha di Franco Morbidelli: “Per noi è un grande risultato la prima fila. Punto della pista dove ho rischiato tanto? Come da mio stile ho osato tanto nelle frenate, ho staccato forte. Il curvone l’ho fatto più piano, ho dovuto evitare Morbidelli che era andato largo con una traiettoria più interna“.

La gara di domani potrebbe regalare enormi colpi di scena, ed anche Enea sa che potrebbero esserci tante variabili, tra le quali spicca la scelta delle gomme che è molto incerta: “In vista della gara credo che sarà molto difficile a cominciare dalla scelta delle gomme, a volte l’asfalto è caldo altre è freddo, tutto è un punto interrogativo. Siamo molto veloci, dobbiamo fare il massimo per ottenere il massimo dalla nostra moto“.