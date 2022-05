Ferrari, c’è il pieno di novità per Barcellona: ecco l’ultima modifica

La Ferrari si giocherà tutto in Spagna, dove esordirà il pacchetto di aggiornamenti. Ecco cosa verrà modificato sulla Rossa.

In casa Ferrari si arriva alla vigilia di un week-end fondamentale in chiave mondiale. La pista di Barcellona è quella dove le monoposto di F1 ad effetto suolo hanno esordito solo tre mesi fa, e nella quale il Cavallino aveva già fatto vedere di aver costruito un mezzo in grado di competere per le prime posizioni.

Le conferme non sono mancate con le prime gare, e dopo due mesi e cinque Gran Premi, Charles Leclerc è in testa al mondiale, l’unico ad essere andato in tripla cifra con 104 punti. La Rossa precede di 6 lunghezze la Red Bull tra i costruttori, uno scenario da sogno pensando all’ultimo, terribile biennio.

Tuttavia, le preoccupazioni non mancano per i tifosi della Ferrari. Da Imola in poi, Max Verstappen e la RB18 hanno totalmente cambiato pelle, dominando la scena sia in Italia che in quel di Miami, dove le Ferrari avevano piazzato la doppietta in qualifica. Quello che nelle prime tre tappe era il vantaggio del Cavallino, ora è diventato un’arma letale in favore della Red Bull: la gestione degli pneumatici.

In Bahrain ed in Australia, il campione del mondo si era lamentato spesso dell’eccessivo graining sulle sue gomme, cosa che gli aveva impedito di sfidare ad armi pari Leclerc nonostante una velocità di punta superiore. La “Dieta” dimagrante, che ha portato la monoposto di Adrian Newey a perdere 4 kg ad Imola ha permesso un bilanciamento migliore, che l’ha resa, a tutti gli efetti, l’auto da battere.

La Rossa non ha ancora portato novità tecniche, disputando i primi cinque appuntamenti con la stessa macchina dei test di Barcellona. Un ricco pacchetto arriverà proprio a Barcellona, ed è necessario che tutto funzioni alla perfezione, su una pista che, almeno sulla carta, dovrebbe favorire nettamente le caratteristiche tecniche della Rossa.

Ferrari, nuove pance in arrivo a Barcellona

La Ferrari si è discostata molto dai progetti degli avversari, su tutti da quello della Mercedes. Sin dalla presentazione, la F1-75 ha colpito gli esperti per via delle enormi pance laterali, trovata del tutto in controtendenza con quanto vedevamo negli altri anni, dove, chi riusciva a “scavare” maggiormente nella zona a “Coca-Cola” aveva in mano la monoposto migliore.

In realtà, la Rossa si è comportata alla grande sin da subito, trovando gran parte del carico aerodinamico in quella zona. Tuttavia, la Ferrari ha nel drag (un’eccessiva resistenza aerodinamica), uno dei suoi grandi punti deboli. In pratica, la vettura risulta troppo lenta sui rettilinei, ed è per questo che, secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, a Barcellona i sidepods verranno modificati, restando dello stesso disegno ma venendo ristrette.

Uno dei grandi obiettivi, che pare essere stato raggiunto, è anche la perdita di peso, che ci sarà grazie ad un nuovo fondo e ad alcune modifiche sulle ali. Come avevamo preannunciato, anche l’ala posteriore avrà un disegno del tutto diverso, e sarà utilizzata sulle piste ad alto carico come quella di Barcellona e quella di Monte-Carlo, dove si correrà nel prossimo fine settimana.

Il nuovo fondo, secondo quanto riporta il sito sopracitato, avrà diverse utilità: “Il nuovo fondo è stato concepito per limitare gli effetti negativi del porpoising, il saltellamento che emerge alle alte velocità e che fa perdere carico e, quindi, prestazione. Con la soluzione deliberata la Ferrari dovrebbe concedersi un assetto più vicino al suolo, estraendo una maggiore downforce sotto al marciapiede che non costa in termini di efficienza aerodinamica“.

L’efficienza aerodinamica è il grande vantaggio della Red Bull, cosa che le consente di vantare una velocità di punta molto superiore al Cavallino. Altre modifiche potrebbero riguardare il DRS, per cercare di limitare il delta di velocità con la RB18 che proprio ad ala aperta fa una grande differenza sui rivali.