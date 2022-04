In migliaia viaggiano da Roma a Milano e viceversa: qual è il mezzo di trasporto più economico, comodo e veloce tra aereo, auto, treno e bus?

Il tragitto tra la Capitale e il capoluogo lombardo è uno dei più battuti: quotidianamente tantissime persone vanno e vengono dal Lazio alla Lombardia. Si può viaggiare in aereo, autobus, treno e aereo: quanto si spende e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni mezzo di trasporto?

Roma e Milano sono due città collegatissime tra loro e nel corso degli anni si sono abbassati i tempi di percorrenza e sono aumentate le possibilità di scelta per tutti coloro che devono spostarsi dal Lazio alla Lombardia e viceversa. Quanto costa andare da Roma a Milano e qual è il mezzo più comodo o veloce? Abbiamo messo a confronto autobus, treno, aereo e automobile

Da Roma a Milano in automobile

Per percorrere i 575 chilometri che dividono le due città si possono impiegare all’incirca 5 ore. Molto dipenderà ovviamente da quanto sia ‘pesante’ il piede. Nel caso si preferisca avere un’andatura più conservativa, si impiegheranno all’incirca 60 minuti in più. I costi da considerare per chi sceglie di viaggiare con una piccola automobile, sono all’incirca 110 euro: 41,90 € di pedaggio autostradale, circa 60 € di benzina. Il vantaggio di questo mezzo di trasporto è la comodità di essere indipendenti da orari, ma l’incognita più grande quando si viaggia in A1 da Roma e Milano è il traffico e il rischio di ingorghi autostradali. Senza considerare che chi è alla guida non potrà rilassarsi e godersi il viaggio.

Da Roma a Milano in treno

L’alta velocità ha drasticamente ridotto i tempi di percorrenza, ma allo stesso tempo ha avuto come diretta conseguenza un deciso aumento del prezzo dei biglietti. Per andare da Roma a Milano la cifra può variare dai 50 ai 90 euro, ma il costo potrebbe essere anche inferiore se si prenota con molto anticipo. Molto dipenderà, inoltre, dalla classe in cui si deciderà di viaggiare. Il tempo di percorrenza è di 3 ore e 15 minuti, ritardi e scioperi permettendo, a cui però vanno aggiunti i tempi per raggiungere la stazione di partenza, che potrebbero essere più o meno cospicui a seconda della zona della città.

Da Roma a Milano in aereo

Viaggiare in aereo è certamente quello più veloce, si impiegano infatti appena 70 minuti per arrivare dalla Capitale al capoluogo lombardo. A questi, vanno aggiunti però quelli che si impiegano per raggiungere l’aeroporto e il centro città, oltre al tempo di attesa per imbarcarsi e sbarcare. A conti fatti, il tempo arriva addirittura a triplicarsi. I costi variano a seconda di quando si prenota il biglietto. Si parte da 20 euro per arrivara anche a 100. A questi vanno aggiunti i costi per taxi o mezzi pubblici con cui ci si muove da e verso l’aeroporto.

In autobus per arrivare a Milano da Roma

L’ultima opportunità per muoversi da Roma a Milano o viceversa, è viaggiare con autobus. I prezzi sono contenuti, partono dai 15 euro per arrivare a circa 40 euro. Anche qui dipende da quando si prenota il biglietto: con largo anticipo, ci sono più possibilità di trovare buone offerte. Lo svantaggio principale rispetto a questa soluzione, è quello legato del tempo: si impiegano circa 8 ore per completare il percorso. Con tutto il disagio di avere un posto a sedere e poca libertà di movimento.